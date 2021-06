Calcio Serie D - Pareggio del Siena contro il Trastevere

TRASTEVERE-SIENA 2-2 (1-0)

Classifica

Si è giocato oggi, mercoledì 2 giugno, il recupero della 30ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E tra Trastevere e Siena, che ha visto la gara finire in parità con il risultato di 2-2.Passano in vantaggio i capitolini al 30' con un colpo di testa di Roberti. Nella ripresa pareggia il Siena al 22' con un tiro in mezza rovesciata di Agnello. Al 28' vantaggio Robur su calcio di rigore trasformato da Guberti. Vantaggio che dura pochi minuti perchè al 32' un gran tiro di Milani supera l'estremo difensore bianconero e chiude la partita sul 2-2.Con il pareggio di oggi, ilsale a 44 punti e raggiunge la; ilè a quotamentre la Sinalunghese è ultima in classifica conpunti.Montevarchi 59 punti; Trastevere 55; Trestina 49; San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano 47;44; Cannara 43; Sangiovannese e Tiferno Lerchi 41; Montespaccato 40;38; Ostia Mare 35; Foligno e Flaminia 34; Scandicci 29; Grassina 24;23.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre).Le ultime due classificate direttamente retrocesse, mentre non si disputeranno i play out.