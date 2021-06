Siena-Montevarchi, modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio Siena-Montevarchi, in programma per le ore 16 di domenica 6 giugno, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità urbana. L’area interna allo stadio “Artemio Franchi” sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 23 di domani, 5 giugno, e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 8 del giorno successivo. Così come in viale venticinque Aprile, in v.le Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra le intersezioni con via Pannilunghi e Viale Fruschelli, e ancora in v.le dei Mille, Curtatone e in via F. Tozzi, il divieto di sosta con rimozione scatterà dalle 8 sempre del 6 giugno. Nella stessa zona, a seguire, dalle ore 14, entrerà in vigore anche il divieto di transito veicolare.Per quanto riguarda i percorsi alternativi, l’accesso da rampa Matteotti sarà consentito ai veicoli autorizzati o in possesso di prenotazione per le strutture ricettive; per quelli con accesso alla Z.T.L. “Camollia”, l’ingresso sarà da via Ricasoli procedendo poi su via Diaz, Franci e Gazzani con uscita da P.ta Camollia. Per i taxi, i clienti degli alberghi già in possesso di prenotazione e gli altri soggetti autorizzati al raggiungimento degli hotel e delle aree Z.T.L. raggiungibili solo da San Domenico, il percorso previsto sarà il seguente: Fontebranda, Santa Caterina o Diaz, Franci, Lizza, Tozzi e Matteotti. Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di Ordine Pubblico.