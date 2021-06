Calcio Serie D - Vincono Siena, Pianese e Lornano Badesse. Perde e retrocede la Sinalunghese

Risultati 32ª giornata Serie D - girone E (15ª di ritorno)

Classifica

Nella 32ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, mercoledì 9 giugno, 15ª di ritorno, il Siena torna alla vittoria superando in trasferta il Foligno con il risultato di 1-2; la Pianese vince il derby contro la Sinalunghese con il risultato di 2-0, sale al quarto posto, e condanna i rossoblù alla retrocessione; vince anche il Lornano Badesse che sul campo di casa supera per 2-1 il Cannara.In classifica, con il Montevarchi ad un soffio dalla promozione, lacontinua a salire e raggiunge quotacon ilche si porta apunti. Ilsale a, mentre la Sinalunghese, ferma apunti, mette la parola fine al campionato e retrocede in Eccellenza.Domenica 13 giugno si giocherà la 33ª giornata, 16ª del girone di ritorno e penultima gara del campionato.Foligno-SienaFollonica Gavorrano-GrassinaLornano Badesse-CannaraMontevarchi-FlaminiaPianese-SinalungheseSan Donato Tavarnelle-SangiovanneseScandicci-MontespaccatoTrastevere-Ostia MareTrestina-Tiferno LerchiMontevarchi 65 punti; Trastevere 59; Trestina 53;e San Donato Tavarnelle 50; Follonica Gavorrano 47; Cannara 46; Tiferno Lerchi e44;e Sangiovannese 42; Montespaccato 40; Ostia Mare e Flaminia 37; Foligno 34; Scandicci 32; Grassina 30;23.La prima classificata direttamente promossa in Serie C, le squadre dal 2° al 5° posto ai play off (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre).Le ultime due classificate retrocesse, le squadre dal 13° al 16° posto ai play out.