Calcio Serie D - Il Siena supera la Pianese e conquista i playoff. Vince il Badesse e perde la Sinalunghese

Risultati 34ª giornata Serie D - girone E (17ª di ritorno)

Classifica finale

Nella 34ª e ultima giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, mercoledì 16 giugno, vittoria esterna del Siena contro la Pianese nel derby che valeva i playoff con il risultato di 0-2; vince nettamente il Lornano Badesse contro il Montespaccato 3-0, mentre la Sinalunghese ormai retrocessa viene sconfitta dallo Scandicci per 0-3.In classifica, con il Montevarchi già promosso dallo scorso turno in Serie C, il Siena sale al 5° posto a quotaconquistando l'ultimo posto disponibile per i playoff e lasciando di conseguenza fuori la Pianese, sesta apunti; ilsale achiudendo così in bellezza un ottimo campionato; la Sinalunghese, retrocessa, finisce la stagione conpunti.Questi i verdetti del campionato: Montevarchi promosso in Serie C; Trastevere, Trestina, San Donato Tavarnelle e Siena ai playoff (la squadra vincitrice dei play off affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre); Grassina e Sinalunghese retrocesse in Eccellenza.Foligno-Ostia MareFollonica Gavorrano-CannaraLornano Badesse-MontespaccatoMontevarchi-Tiferno LerchiPianese-SienaSan Donato Tavarnelle-GrassinaTrastevare-FlaminiaTrestina-SangiovanneseSinalunghese-ScandicciMontevarchi 71 punti; Trastevere 60; Trestina 56; San Donato Tavarnelle 54;53; Follonica Gavorrano e51;48; Tiferno Lerchi e Cannara 47; Sangiovannese 45; Montespaccato 41; Ostia Mare e Flaminia 39; Foligno 36; Scandicci 35; Grassina 30;23.