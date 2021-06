Siena sconfitto ed eliminato dal Trastevere nei playoff di Serie D

TRASTEVERE-SIENA 2-1 (0-0)

Si è giocato oggi, sabato 19 giugno, il primo turno dei playoff del campionato di calcio di Serie D girone E tra Trastevere e Siena che ha visto i bianconeri superati dai capitolini con il risultato di 2-1 e di conseguenza eliminati dalla competizione. La Robur infatti avrebbe passato il turno solo in caso di vittoria a causa della miglior posizione in classifica del Trastevere, giunto secondo al termine del campionato (il Siena ha concluso la stagione al quinto posto).Dopo un primo tempo terminato sullo 0-0, gli amaranto vanno in gol al 3' della ripresa con Roberti che sfrutta una brutta deviazione di Gragnoli su calcio di punizione, insaccando da due passi. Al 42' della ripresa la gara si riapre: calcio di rigore per i bianconeri per un fallo di mano in area e Guidone trasforma dal dischetto per l'1-1. Ma dopo solo 2' la doccia fredda finale. Il Trastevere va di nuovo in gol con Tajarol e la gara si chiude sul risultato di 2-1.Trastevere che quindi passa alla finale che designerà la squadra che poi affronterà le due finaliste ed una semifinalista della Coppa Italia di Serie D allo scopo di stilare una graduatoria delle squadre candidate a subentrare in Serie C, nel caso di rinuncia o di mancata iscrizione al campionato di altre squadre. Per il Siena invece la stagione finisce qui.