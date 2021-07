L'Acn Siena ufficializza il ritorno di Perinetti e conferma Gilardino

L’Acn Siena ha ufficializzato il tesseramento di nuovi dirigenti e membri dello staff tecnico della squadra bianconera che militerà in Serie D e sarà allenata, anche per la stagione 2021-2022, dall’ex campione del mondo Alberto Gilardino (coadiuvato dal suo vice Gaetano Caridi).



Il direttore sportivo è Giorgio Perinetti, ruolo che a Siena ha già occupato con successo in due occasioni, nei campionati di serie A e serie B.



L’ex difensore Paolo Negro sarà invece il nuovo assistente tecnico di mister Gilardino.



Match analyst è stato scelto Stefano Corsini, già allenatore delle giovanili del Siena, Empoli e Pisa.



La Società bianconera, inoltre, ha sottoscritto un accordo con il giornalista professionista Andrea Bianchi Sugarelli che sarà a capo dell’Area Comunicazione e si avvarrà delle collaborazioni dell’agenzia “Open Comunicazione” e del grafico Marco Cheli. Confermati l’addetto alle relazioni esterne Giacomo Muzzi e il Parere Communication in qualità di Social Media Manager.