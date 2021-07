Jacopo Galbiati nuovo direttore sportivo del Poggibonsi

L'U.S. Poggibonsi ha annunciato di aver affidato l’incarico di direttore sportivo a Jacopo Galbiati. Jajo, capitano giallorosso di 108 battaglie, lascia a 39 anni il calcio giocato, trasferendosi dietro la scrivania.

Dopo aver trascinato sul campo il Leone alla vittoria del campionato Eccellenza, Galbiati contribuirà alla costruzione della squadra che sarà ai nastri di partenza della Serie D 2021-2022.



Una figura dirigenziale giovane, neofita della professione, ma allo stesso tempo un’assoluta garanzia, in virtù della sua enciclopedica conoscenza del mondo Poggibonsi e del panorama del calcio dilettantistico.

Lo spessore umano di Galbiati, il suo profondo amore verso il Leone e i suoi trascorsi calcistici ne fanno il profilo ideale per i colori giallorossi.



“Sono entusiasta di poter intraprendere questo nuovo percorso con il Poggibonsi. Un cambio di ruolo che sancisce la prosecuzione della mia esperienza in giallorosso - ha affermato Galbiati -. Ritengo che fosse arrivato il momento giusto per appendere le scarpette al chiodo, perché, avendo riportato il Leone nelle categorie che più gli sono consone, sono riuscito a regalare un epilogo da sogno alla mia carriera.

Mi auguro di poter dare tanto anche sotto questa veste per me inedita. Naturalmente avrò molto da imparare, ma, come ho già fatto da calciatore, posso assicurare che dedicherò ogni stilla di energia a questi colori. Grazie a tutti per gli attestati di stima e per le dimostrazioni di affetto ricevute in questo periodo. Mi avete commosso. Cercherò di ripagare la fiducia che ho avvertito dalla società e dalla piazza di Poggibonsi.”