Acn Siena, Andrea Causarano ritorna come responsabile sanitario

Il dottor Andrea Causarano è il nuovo responsabile sanitario dell'Acn Siena. Per Causarano è un ritorno a casa dal momento che per venti campionati è stato il capo dello staff medico dell’Associazione calcio Siena, ruolo che ricoprirà anche in questa nuova esperienza quale coordinatore di tutte le attività sanitarie, comprese quelle del Settore Giovanile.



Senese, contradaiolo della Selva e Mangia d’Oro (la massima onorificenza della città), Causarano è medico chirurgo ed esperto in medicina dello sport. Dopo l’esperienza tra serie C, serie B e serie A con il Siena, è stato per due anni il medico sociale della F.C. Juventus e per quattro anni responsabile sanitario dell’Associazione sportiva calcio Roma.



Il nuovo capo dello staff medico si occupa principalmente di traumatologia e fisioterapia dello sport, terapia infiltrativa, riabilitazione ortopedica, medicina rigenerativa e mesoterapia. Autore di pubblicazioni scientifiche, è stato docente di Semiotica dello Sport all’ateneo senese ed è direttore del centro di fisiokinesiterapia Performance di Poggibonsi e Siena dove, dal 23 luglio, i giocatori della Robur hanno in programma le visite mediche.



Andrea Causarano sarà presentato giovedì 8 luglio 2021 alle ore 18 nella sala stampa dello stadio “Artemio Franchi” di Siena (via dello stadio, 3). Saranno presenti anche il direttore sportivo Giorgio Perinetti e il direttore generale Andrea Bellandi.



L’Acn Siena ha inoltre annunciato la conferma del dottor Saro Catenese nel ruolo di responsabile dello staff medico della prima squadra che militerà nel campionato di serie D.