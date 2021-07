Francesco Frosali nuovo calciatore del Poggibonsi

Su il sipario sul primo nuovo volto della stagione. Difensore centrale mancino, possente, rabbioso e con desiderio di rivalsa



L'U.S. Poggibonsi ha annunciato di aver perfezionato il tesseramento del calciatore Francesco Frosali.

Classe 1993 e reduce da una militanza pluriennale nel San Donato Tavarnelle, il centrale di 188 centimetri rappresenta una garanzia per la Serie D, categoria dove vanta oltre 100 presenze.

Fisicità, temperamento e facilità di impostazione sono le caratteristiche che rendono Frosali un rinforzo di spessore per la retroguardia giallorossa.



“Sono felicissimo di essere approdato in una piazza importante come Poggibonsi. Un ambiente che finalmente è tornato ai livelli che merita - sono le prime parole in giallorosso di Francesco Frosali -. Nella società ho scorto serietà e volontà di fare bene. Spero veramente di ripagare la fiducia che mi è stata concessa dai direttori Aiazzi e Galbiati. Sul piano personale credo che Poggibonsi sia la scelta giusta per ripartire. Mi lascio alle spalle un’annata non semplice per vari motivi, uno su tutti il Covid, quindi ho una forte voglia di riscatto. Forza Leone.”