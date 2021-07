Al Siena il bomber Giovanni Ricciardo

L'Acn Siena ha annunciato l'ingaggio dell’attaccante Giovanni Ricciardo, specializzato in vittorie di campionato. Nato a Messina il 17 dicembre 1986, nelle ultime tre stagioni ha militato in serie D realizzando 38 reti e trascinando le sue squadre alla promozione nei professionisti. Nella stagione 2020-21 è stato la punta centrale del Seregno con cui ha giocato 31 partite (9 gol) e precedentemente del Palermo (19 gare, 9 reti). Dopo l'esperienza in serie C con il Rende, nel 2018-19 ha segnato 20 gol con la maglia del Cesena. Giovanni Ricciardo ha anche militato nella Sicula Leonzio e Siracusa vincendo con entrambe il campionato Dilettanti girone I.



L'attaccante ha sottoscritto un contratto biennale. La firma, con il presidente bianconero Armen Gazaryan, è avvenuta ieri a Montaperti, luogo simbolo della storia e dei valori di Siena.