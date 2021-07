Federico Mazzolli nuovo calciatore del Poggibonsi

L'U.S. Poggibonsi ha comunicato di essersi assicurata il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Federico Mazzolli.Il vertice basso classe 1995 è reduce da un campionato formidabile con lo Scandicci, maglia con la quale è sceso in campo in 29 occasioni, realizzando 3 gol e fornendo ben 7 assist, trascinando così i fiorentini alla salvezza. Il nuovo regista giallorosso, micidiale su calci d’angolo e punizioni, annovera trascorsi nella Sangiovannese, nel Delta Rovigo, nel Chieti e nel San Donato Tavarnelle. Mazzolli rientra così al Poggibonsi, dopo aver già fatto parte del settore giovanile del Leone nelle categorie Giovanissimi, Allievi e Berretti, prima di approdare alla Roma. Mazzolli ha esordito con i giallorossi in Lega Pro Seconda Divisione nel maggio 2011.“Grazie alla società e ai direttori Aiazzi e Galbiati per questa chiamata - ha dichiarato Federico Mazzolli -. Hanno dimostrato di volermi fortemente e con grande tenacia mi hanno portato al Poggibonsi, facendomi sentire un calciatore importante. A distanza di dieci anni ritrovo un ambiente dove ho trascorso un periodo significativo per la mia maturazione. Il Poggibonsi mi ha dato davvero tanto in passato e adesso è arrivato il momento di ricambiare. Il campionato sarà impegnativo e bisognerà lottare ogni domenica. Sfideremo squadre attrezzate e vere e proprie corazzate. Serviranno entusiasmo e voglia di lavorare tutti insieme per raggiungere gli obiettivi. Da parte mia non mancheranno impegno e senso di appartenenza. Forza Leone.”