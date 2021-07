Alla Pianese il difensore Matteo Bagaglini e il centrocampista Cristian Stivaletta

La U.S. Pianese ha comunicato che sono stati tesserati i calciatori Matteo Bagaglini e Cristian Stivaletta in vista della stagione sportiva 2021/2022.



Matteo Bagaglini, difensore, nato a Velletri il 12 luglio 1992, ha giocato nella stagione precedente nel Carbonia. In passato esperienze anche con Axys Sola, San Nicolò Vastese, Altovicentino, Fiorenzuola, Nuorese e Cynthia.



Cristian Stivaletta, centrocampista, nato a Vasto il 22 aprile 1995, nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia del Carbonia. In precedenza esperienze anche con Notaresco, Vastese, L’Aquila e Vasto Marina.



"Da parte della Società il benvenuto a Matteo e Cristian e l’augurio di buona fortuna per la nuova avventura in bianconero."



La U.S. Pianese inoltre comunica che, nel corso del ritiro estivo che avrà inizio il prossimo 17 agosto, saranno aggregati alla prima squadra i calciatori Celestini e Oliva, entrambi classe 2004.