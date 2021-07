L'attaccante Vieri Regoli nuovo calciatore del Poggibonsi

Attaccante dai numeri importanti e dal potenziale enorme pronto ad infiammare la piazza giallorossa

L'U.S. Poggibonsi ha comunicato di aver perfezionato l’ingaggio dell’attaccante Vieri Regoli. Seconda punta classe 1992, Regoli è stato in forza al San Donato Tavarnelle nelle ultime due stagioni di Serie D. Proprio con i colori gialloblù, “Bobo” è esploso nella seconda parte di campionato 2016-2017, quando racimolò un bottino di 15 reti in 16 partite. La punta di Firenze ha raggiunto la doppia cifra anche nell’annata 2018-2019 con l’Aquila Montevarchi. Positivo anche il biennio trascorso alla Sangiovannese. Cresciuto nella Sestese e nel Prato e già allenato con profitto da mister Calderini ai tempi del FiesoleCaldine, Regoli è un calciatore di spicco per la categoria, sempre in lizza per sfondare il muro delle dieci segnature e propenso all’inventiva.“Provo una grande gioia nell’essere approdato al Poggibonsi e per questo devo ringraziare i direttori Aiazzi e Galbiati che mi hanno fortemente desiderato - sono le prime parole in giallorosso di Regoli -. Lascio il San Donato Tavarnelle che per me ha rappresentato molto e che mi ha sempre offerto sostegno nei momenti bui.Adesso si apre un nuovo ciclo in una società prestigiosa, dove ho voglia di dimostrare e dove porto tutto il mio entusiasmo. Sono sicuro che, lavorando sul campo e creando con i compagni e con il mister un gruppo unito e fatto di valori, ci potremmo divertire e divertire i nostri tifosi. Non vedo l’ora di iniziare. Forza Leone.”