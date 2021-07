Gianni Riccobono nuovo calciatore del Poggibonsi

“Nanni” rientra dove è cresciuto. Generosità, qualità e quantità al servizio della causa giallorossa

L'U.S. Poggibonsi ha annunciato di aver formalizzato l’ingaggio del calciatore Gianni Riccobono. Il centrocampista classe 1995 è reduce da una superba stagione di Serie D con il Lornano Badesse, maglia con la quale è sceso in campo 31 volte, segnando 3 reti e fornendo 5 assist.Riccobono, tra i migliori dell’annata per continuità di rendimento, è un prodotto del settore giovanile giallorosso. Con il Leone ha giocato nei Giovanissimi, negli Allievi, nella Berretti e in Prima Squadra nel Campionato Eccellenza 2018-2019. In carriera è stato in forza anche alla Lucchese e al San Miniato Basso. Il nativo di Poggibonsi è una pedina estremamente duttile a livello tattico, potendo ricoprire le posizioni di esterno alto, mezzala e trequartista. In grado di inventare brillanti giocate con il suo mancino, Riccobono si contraddistingue anche per intelligenza e facilità di corsa.“Sono orgoglioso di questa chiamata in giallorosso - ha dichiarato Riccobono -. Da una parte me l’aspettavo e sono felicissimo che sia arrivata. Ringrazio i direttori Aiazzi e Galbiati per avermi cercato con tenacia.Ringrazio anche sentitamente la società Lornano Badesse per quest’anno e mezzo, ma al cuore non si comanda e la scelta di cuore non poteva che essere il Poggibonsi.Alla fine, si torna sempre dove si è stati bene. Con il Leone, prima nel settore giovanile e poi in Eccellenza, ho trascorso dei momenti indimenticabili. Conosco già l’ambiente e questo è un fattore importante.Ogni domenica dovremo battagliare contro squadre attrezzatissime, ma sono convinto che i nostri tifosi saranno l’uomo in più. Per il Poggibonsi ho sempre dato tutto e voglio continuare a dare tutto.”