L'Acn Siena acquista il terzino Zaccone

L'Acn Siena si è assicurata le prestazioni del giovane giocatore Lorenzo Zaccone. Classe 2002, è un terzino sinistro proveniente dalla Primavera del Genoa dove, nell'ultima stagione, si è distinto giocando 18 partite in campionato e una in Coppa. Precedentemente ha militato nell'Atletico Terme Fiuggi, in serie D girone F, scendendo in campo 25 volte con un gol ed un assist.