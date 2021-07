Vincenzo Gatto nuovo centrocampista del Siena

Nel centrocampo del nuovo Siena giocherà l'esperto Vincenzo Gatto, partenopeo classe 1992, nell'ultima stagione punto di forza del Trento calcio con cui ha vinto il campionato di serie D girone C realizzando 8 gol e 4 assist.



Gatto, scuola Napoli dove ha vestito la maglia della Primavera in nove occasioni, è tra i centrali più qualificati della categoria grazie alle 150 partite giocate tra il Savoia (4 gol e 4 assist), Gragnano (2 gol, 4 assist), Cavese, Real Agro Aversa e Ghivizzano Borgo a Mozzano. A 19 anni l'esordio tra i professionisti in Lega Pro con il Real Agro Aversa e poi Melfi, in una esperienza di quattro stagioni, totalizzando 74 presenze e due reti.



Vincenzo Gatto ha firmato alla presenza dei vertici della Società: il vice presidente bianconero Alessandro Belli; il direttore generale Andrea Bellandi; il consulente Andrea Ristori; il Direttore sportivo Giorgio Perinetti ed il collaboratore del Ds, Pierfrancesco Strano.