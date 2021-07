U.S. Poggibonsi, depositata la documentazione per l’iscrizione al campionato di Serie D

L'U.S. Poggibonsi rende noto di aver provveduto nella giornata di venerdì 16 luglio al deposito telematico della documentazione necessaria per l’iscrizione ai campionati di Serie D e Juniores Nazionale Under 19, ottemperando così a quanto richiesto dal comunicato numero 203 del 25 giugno 2021.Il Poggibonsi, rappresentato dal direttore generale Giacomo Guidi e dal segretario Giulio Valenti, si è poi recato nella mattinata di lunedì 19 luglio a Roma presso gli uffici della Lega Nazionale Dilettanti, completando l’iter con la consegna del documento in originale della fidejussione bancaria.