L'attaccante del Venezia Lorenzo Peresin al Siena

Il Siena calcio ha raggiunto l'accordo con il Venezia Football Club per la cessione temporanea del giovane Lorenzo Peresin.Il calciatore ha 19 anni ed è un esterno offensivo. Arriva in prestito secco dalla società arancioneroverde con cui ha giocato gli ultimi due campionati nella formazione Primavera. Ventinove le presenze totali, 19 nell'ultima stagione in cui ha totalizzato 5 gol e due assist. Peresin sarà a disposizione di mister Gilardino già domenica e si sottoporrà alle visite mediche alla clinica Performance.