Acn Siena, giornata di grandi movimenti: ingaggiati 4 giocatori

Giornata di grandi movimenti di mercato per l'Acn Siena che oggi, giovedì 22 luglio, ha ingaggiato quattro giocatori per il prossimo campionato. Si tratta di Matteo Darini, Alessandro Massai, Nicola Torchio e Mattia Marocco. I giocatori saranno a disposizione di mister Alberto Gilardino nel ritiro di Montecatini Terme a partire dal 25 luglio e si sottoporranno alle visite mediche alla clinica Performance sotto l'attenzione del responsabile sanitario Andrea Causarano.



Matteo Darini, difensore centrale del 2002, ha firmato un contratto annuale con il Siena. Nato a Roma, alto 188cm, lo scorso anno ha fatto parte della rosa di serie C del Perugia da cui si è svincolato. Scuola Lazio, dove ha giocato con l'Under 17 e la Primavera, è passato poi alla Salernitana vestendo la maglia della Primavera in otto partite.



Alessandro Massai, classe 1998, è centrocampista ed arriva in prestito con diritto di riscatto dal Sansepolcro. Nella passata stagione ha giocato nella squadra del Tiferno in serie D collezionando 28 presenze con due reti ed un assist. Dal 2015 al 2018 ha militato nel Vivi Altotevere Sansepolcro, sempre in serie D, giocando 72 partite (2 gol e due assist).



Nicola Torchio, nato a Iseo il 4 maggio 2000, centrocampista mediano, nell'ultimo campionato ha giocato tra le fila del Crema in serie D girone B collezionando 5 presenze. Scuola Milan con cui ha militato nell'Under 17 (17 presenze, due gol) e poi nella Primavera rossonera per due stagioni (sette presenze), dal 2018 al 2020 è sceso in campo 19 volte (un gol) con il Brescia Primavera. Nicola Torchio ha firmato un contratto di un anno.



Mattia Marocco compirà 20 anni il prossimo 21 ottobre. Scuola Lazio, ex portiere della Primavera biancoceleste, lo scorso anno è stato in forza all'Unione sportiva Adriese con cui ha giocato tutto il campionato 2020-2021, nel girone C di serie D. Ha difeso la porta in 37 partite. Con il Siena ha firmato un contratto annuale. Sarà in città sabato 24 luglio per sostenere le visite mediche alla Performance e partirà per il ritiro di Montecatini Terme con tutta la squadra. Con questo ingaggio, il ds Giorgio Perinetti ed il collaboratore Pierfrancesco Strano hanno completato il reparto portieri.