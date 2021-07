Il centrocampista Alberto Acquadro al Siena

Siena Robur 1904 ha ingaggiato il centrocampista Alberto Acquadro. Il contratto, di durata annuale, è stato sottoscritto in data odierna.



Classe 1996, il calciatore è conosciuto molto bene dal Direttore sportivo bianconero Giorgio Perinetti che lo ha avuto a Palermo e con il quale ha vinto a Venezia due campionati consecutivi (in D e in C oltre la Coppa Italia di serie C). Nella passata stagione ha iniziato con il Taranto in serie D - che poi ha vinto il campionato - e nella seconda parte dell'anno è passato prima al Messina e poi al Notaresco con cui è arrivato fino ai playoff. In totale 26 presenze con 3 gol e tre assist.



Cresciuto nelle giovanili del Palermo, ha militato in serie C giocando 78 gare con la Triestina, Venezia e l'Alma Juventus Fano ed ha alle spalle una lunga carriera di successi in serie D.