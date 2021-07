Matteo Cericola nuovo attaccante della Pianese

La U.S. Pianese ha tesserato il calciatore Matteo Cericola. Attaccante, nato a Roma il 5 dicembre 1996, ha disputato le ultime due stagioni nel Vis Artena con cui ha totalizzato 37 presenze e segnato sette reti. In precedenza esperienze con Rieti, Teramo e San Cesareo. "La Società dà il benvenuto a Matteo e augura buona fortuna per la nuova avventura con la maglia bianconera."La Società inoltre rende noto che con questo innesto la rosa è quasi al completo, ci sono delle trattative e valutazioni in corso con mister Roberto Bacci per alcuni calciatori dell’anno 2003.