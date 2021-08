Al Siena il portiere Ivan Lanni

L'Acn Siena ha annunciato il tesseramento del portiere Ivan Lanni, classe 1990, attualmente svincolato. Nelle ultime due stagioni ha difeso la porta del Novara in serie C giocando 43 partite, compreso la Coppa Italia. Dal 2014 al 2019 è stato l'estremo difensore dell'Ascoli in serie B collezionando in Cadetteria 151 presenze e 116 in serie C.



Ivan Lanni, che ha firmato un biennale, si è aggregato alla squadra durante il pranzo all'hotel Panoramic di Montecatini, dove il Siena è in ritiro. In mattinata si è sottoposto ai test alle Terme Redi insieme ai fisioterapisti Lapo Mangiavacchi e Luca Barni. Nel pomeriggio è in programma il primo allenamento.