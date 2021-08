Acn Siena, la settimana verso l'esordio in Coppa

La Robur di mister Alberto Gilardino ha ripreso ieri pomeriggio, allo stadio “Artemio Franchi”, gli allenamenti in vista dell'esordio in Coppa Italia. La sfida contro la Fermana si giocherà sabato 21 agosto alle ore 18 a Siena.Dopo la conclusione del ritiro di Montecatini Terme e due giorni di relax, la squadra bianconera ha svolto un lavoro atletico di risveglio muscolare e poi di potenziamento coordinati dal preparatore Sandro Bencardino e dall'assistente Enrico Babucci. Successivamente i giocatori sono stati impegnati in esercitazioni tecnico-tattiche sotto le indicazioni e lo sguardo attento dell'allenatore. Ha lavorato a parte il centrocampista Tommaso Bianchi che sta recuperando la forma migliore dopo aver contratto il Covid.Il programma, salvo cambiamenti decisi dal mister, prevede per domani una nuova seduta pomeridiana allo stadio comunale e mercoledì il trasferimento a Castellina Scalo per un doppio carico, mattina e sera. Giovedì nuova sessione al pomeriggio nel campo sportivo alle porte di Monteriggioni. La rifinitura di venerdì 20 agosto si terrà ancora una volta al Franchi, ma alle ore 18. Dopo la sfida di Coppa Italia, domenica la squadra resterà a riposo.La società comunica che entro la serata di oggi riferirà sulle modalità di acquisto biglietti e di accrediti per la stampa e dirigenti federali.