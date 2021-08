Vendita biglietti per la partita di Coppa Italia Siena-Fermana

Al via oggi, mercoledì 18 agosto, la vendita dei biglietti per assistere alla partita di Coppa Italia Siena-Fermana in programma sabato 21 agosto alle ore 18.La società bianconera ha stabilito di aprire la tribuna coperta Nannini e la curva Guasparri. Questi i prezzi stabiliti:Curva Guasparri: 10 euroTribuna coperta Nannini: 25 euroPer assistere alla partita sarà necessario presentarsi all'ingresso muniti di:Documento d'identitàMascherinaCertificazione verde Covid-19 (Green pass)In alternativa al Green Pass:Certificazione di tampone effettuato entro le 48 ore dall’inizio dell’eventoCertificazione di avvenuta guarigione entro gli ultimi 6 mesi rilasciata dalla struttura sanitaria locale di riferimentoCertificazione di avvenuta somministrazione della prima dose di vaccino da almeno 15 giorni.La vendita dei biglietti sarà gestita da Ciaotickets, questi i punti vendita a Siena:– Tabaccheria Chiasso Largo, via Rinaldini 7 – 0577282162– Siena Club Fedelissimi, via Mencattelli 11 0577236677– Mcm, Via Marzi 6 – 057745483– Tabaccheria Narghilè, via Aretina 6 – 0577285307– Tabaccheria Scacciapensieri, via Orlandi 65 – 0577334040?– Tabaccheria Cartoleria Carnasciali, via Duccio di Boninsegna 29 – 0577 42068- Tabaccheria Gerace Francesco, Piazza Giacomo Matteotti, 15 – 0577270918.- Tabaccheria Pietrini, via Porsenna 81, Chiusi - 0578-226266.– Tabaccheria La Radica, via Simone Martini 24 – 0577286156I punti vendita a Fermo:Tabaccheria Santarelli, via XX Giugno - 0734-611225