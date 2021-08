Al Siena l'attaccante Alberto Paloschi

Il Siena ha raggiunto un accordo con l'attaccante Alberto Paloschi, attualmente svincolato. Il centravanti, nato il 4 gennaio 1990, ha collezionato in serie A 269 presenze, con 60 gol segnati. In serie cadetta, invece, 19 reti in 65 gare. Ha vestito le maglie di Milan, Parma, Chievo, Atalanta, Genoa, Cagliari e Swansea City in Premier League. E' stato anche punto di forza della Nazionale Azzurra in Under 21, 20, 19 e 17.



Nella scorsa stagione ha giocato in serie B con la Spal con cui ha siglato otto reti, sette in campionato e una in Coppa Italia. Paloschi raggiungerà Siena nella giornata di domani, venerdì 20 agosto 2021, per le visite mediche alla clinica Performance e subito dopo formalizzerà il contratto pluriennale con la società bianconera. Il calciatore si unirà poi alla squadra di mister Alberto Gilardino per iniziare un programma personalizzato di preparazione atletica con il primo allenamento che svolgerà alle ore 18 allo stadio “Franchi”.