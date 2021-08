Pianese, presentate le maglie per la stagione 2021-2022

La U.S. Pianese ha presentato le maglie che indosserà per la stagione sportiva 2021/2022 con il nuovo sponsor tecnico Kappa.Prima maglia con i tradizionali colori a strisce bianconere in una versione rivisitata con bande verticale più larghe per una maggiore visibilità, seconda gialla con trama di sottofondo a rombo dallo stile contemporaneo e terza nera con dettagli argento e logo della Società rivisitato in chiave moderna glitterata. Per i portieri: prima casacca rossa, seconda verde fluo, terza gialla.Sul fronte della maglietta il main sponsor Stosa Cucine, come back sponsor sotto il numero Studio Feri Infortunistica Stradale e sulla manica sinistra lo sponsor Floramiata.