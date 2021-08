Acn Siena, 20 convocati per la Coppa Italia

Mister Gilardino: “Puntiamo sul nostro entusiasmo”



Al termine della seduta di rifinitura svoltasi ieri, il tecnico del Siena, Alberto Gilardino, ha diramato la lista dei convocati e presentato la gara del primo turno di Coppa Italia contro la Fermana in programma oggi alle 18 allo stadio "Artemio Franchi".



“Ritrovarci in Lega Pro – ha detto Gilardino - è stato un regalo bellissimo per tutti. Adesso torniamo a giocare una partita vera, lo facciamo in Coppa Italia in una situazione da valutare perchè abbiamo giocatori con condizioni fisiche diverse. Per questo l'aspetto principale sarà trovare quanto prima la migliore forma di tutti. Dalla gara contro la Fermana mi aspetto euforia e voglia di far bene. Gli avversari sono una squadra strutturata con giocatori di categoria. Ma dalla nostra parte deve esserci l'entusiasmo”.



Questo l'elenco dei 20 convocati: Acquadro, Amoruso, Bani, Cardoselli, Conson, Conti, Darini, Farcas, Gatto, Guberti, Lanni, Marcellusi, Marocco, Mataloni, Milesi, Morosi, Terigi, Varela, Zaccone.