Coppa Italia, il Siena supera la Fermana ai rigori

SIENA-FERMANA 4-2 dcr (0-1; 1-1; 1-1)



Si è giocato oggi, sabato 21 agosto, il primo turno della Coppa Italia di Serie C che ha visto l'esordio ufficiale stagionale dell'Acn Siena culminare con una vittoria ai supplementari sulla Fermana con il risultato di 4-2 dopo i calci di rigore, risultato che consente alla squadra di Alberto Gilardino il passaggio al secondo turno della competizione.



In un primo tempo equilibrato, passano in vantaggio gli ospiti al 36', su calcio di rigore per un fallo ai limiti dell'area di Gatto. Sul dischetto va Marchi che supera Lanni.



Al 16' della ripresa arriva il pareggio bianconero con una grande conclusione di Guberti. Nel finale del tempo regolamentare e nel recupero, la Robur crea numerose occasioni ma è la Fermana che al 95' sciupa quella più clamorosa fallendo una conclusione a porta vuota. Da segnalare un brutto infortunio a Gatto.



I supplementari finiscono a reti inviolate, si va quindi ai rigori dove la spunta il Siena (3-1 con due parate dell'estremo bianconero) con il risultato finale complessivo di 4-2.



SIENA: Lanni, Darini, Terigi, Conson, Farcas; Acquadro (1’ s.t.s Morosi), Gatto (32’ s.t. Zaccone); Bani (38’ s.t. Amoruso); Cardoselli (38’ s.t. Marcellusi), Conti (13’ Lores Varela), Guberti. A disposizione: Mataloni, Milesi, Marocco. Allenatore: Alberto Gilardino.



FERMANA: Moschin, Urbinati (29’ s.t. Capace), Marchi (15’ s.t. Lovaglio), Bolsius Don J.H. (1’ s.t.s. Pistolesi), Bugaro (1’ s.t.s. Marini) Diouane, Scrosta, Alagna, Graziano (12’ p.t.s. Lorenzoni), Sperotto, Nepi (29’ s.t. Rovaglia). A disposizione: Ginestra, Rossoni, Grossi, Ajradinoski, Nardella, Grassi. Allenatore: Maurizio Domizzi.