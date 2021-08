Acn Siena, ufficializzato l'ingaggio di Giuseppe Caccavallo

L'Acn Siena ha ufficializzato l’ingaggio di Giuseppe Caccavallo che già da due settimane si è aggregato alla squadra allenata da mister Alberto Gilardino. L’attaccante, attualmente svincolato, ha firmato un contratto biennale.



Nato a Napoli l’11 aprile 1987 è reduce da tre stagioni alla Carrarese dove ha giocato 51 partite con 19 gol e 7 assist. L’esperta punta esterna, che predilige la fascia destra, ha militato in serie C anche a Catania, Cosenza, Venezia, Paganese, Casertana, Pergolettese, Taranto, Martina, Gubbio. Ventinove presenze in serie B con Lecce, Crotone e Salernitana con cui ha realizzato 2 reti e 4 assist. Vanta 284 presenze in carriera con all’attivo 59 gol e 25 assist.



“Mi sto trovando benissimo con i miei nuovi compagni – ha detto Caccavallo – e ringrazio la società che mi ha cercato e mi ha voluto in questa importante stagione. Le parole di mister Gilardino e del direttore Perinetti mi hanno fatto molto piacere e voglio contraccambiare la loro stima. Personalmente – prosegue l’attaccante – mi sento molto bene, adesso sto mettendo benzina nelle gambe per farmi trovare pronto. A livello personale mi aspetto tanto da questa stagione e voglio dare tutto per questa maglia. Siena è una piazza importante e so che i tifosi ci seguono tutti i giorni, a loro chiedo di starci vicino”.