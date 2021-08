La presentazione del Siena allo stadio ''Artemio Franchi'', con una sorpresa di mercato

La presentazione del nuovo Siena di mister Alberto Gilardino avverrà questa sera allo stadio “Artemio Franchi” alle ore 21. L'evento, pertanto, non si terrà più in piazza Tolomei, come programmato.Tutti i tifosi e gli appassionati sportivi potranno prendere posto in Tribuna centrale e nei laterali con ingresso dalla Tribuna Coperta. La società sta riservando una importante sorpresa di mercato a tutti i sostenitori bianconeri che sarà svelata soltanto durante la presentazione di questa sera. Un appuntamento da non perdere e che saprà regalare un ulteriore, grande entusiasmo a tutti i tifosi della vecchia e amata Robur.