Il Siena ingaggia il terzino destro Christian Mora

Alla presentazione di stasera confermata la sorpresa per i tifosi

Il Siena ha ufficializzato l'ingaggio del difensore Christian Mora, nato il 31 dicembre 1997. Terzino destro di proprietà dell'Atalanta proviene dall'Alessandria con cui ha iniziato questa stagione giocando una partita di Coppa Italia e di campionato nella serie Cadetta. Ha vestito la maglia della squadra piemontese anche nella scorsa stagione totalizzando venti presenze (2 gol) e contribuendo alla promozione in serie B. Sempre in B ha militato nel Cittadella (20 partite) e in serie C è stato punto di forza della Pro Patria, del Renate e del Piacenza mettendo insieme 93 presenze, 4 gol e 9 assist. Mora arriva al Siena in prestito biennale. Vestirà la maglia numero 20.La società, inoltre, conferma che questa sera durante la presentazione ufficiale della squadra ai tifosi (ore 21, stadio “Artemio Franchi”, ingresso per il pubblico in Tribuna coperta) farà un regalo di calciomercato svelando il nome del nuovo acquisto. Un giocatore di grande esperienza ed esperto in promozioni.