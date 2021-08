Il difensore Claudio Terzi torna al Siena

L'Acn Siena si è assicurato le prestazioni del calciatore Claudio Terzi. Difensore centrale, classe 1984, per Terzi è un ritorno a casa dal momento che ha vestito la maglia bianconera in 106 partite, tra serie A e serie B, realizzando 5 gol ed un assist.



Nell'ultima stagione, il neo giocatore della Robur è stato protagonista con lo Spezia nella massima divisione professionistica del campionato italiano di calcio dove ha collezionato 27 presenze (1 gol e 1 assist). Sempre con lo Spezia ha giocato in serie B dalla stagione 2015-16 scendendo in campo 191 volte e diventando poi capitano e bandiera. Nel torneo 2017-2018, tra l'altro, il difensore ha giocato insieme ad Alberto Gilardino che adesso ritrova al Siena come allenatore. Nella sua carriera, Terzi è stato un punto di riferimento anche del Palermo, sempre in serie A e serie B e soprattutto del Bologna con cui ha disputato oltre 130 gare. Nel campionato 2004-2005 ha militato nel Napoli in serie C.



Claudio Terzi ha deciso di indossare la maglia numero 19, quella storica che lo ha accompagnato nelle quattro stagioni in bianconero: “E' bellissimo tornare a Siena – ha detto durante la presentazione -, la mia è stata una decisione ponderata e motivata. Adesso non vedo l'ora di iniziare questa nuova avventura e dare tutto il mio valore alla squadra, al mister, alla Società, ai tifosi. Grazie dell'affetto”.