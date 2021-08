Acn Siena-Vis Pesaro, modifiche alla viabilità

In occasione della partita di calcio Acn Siena-Vis Pesaro, in programma per le ore 20.30 di domenica prossima, 29 agosto, sono state disposte alcune modifiche alla viabilità.L’area interna allo stadio "Artemio Franchi" sarà chiusa al transito in entrata dalle ore 8 di domenica e sottoposta a divieto di sosta con rimozione forzata a partire dalle 14. Sempre dalle 14 divieto di sosta con rimozione forzata in viale Venticinque Aprile, viale Vittorio Veneto, nel tratto compreso fra via Pannilunghi e viale Fruschelli, in viale dei Mille, viale Curtatone e in via Tozzi interessate anche da divieto di transito veicolare a partire dalle 18,45.Per quanto riguarda i percorsi alternativi, l’accesso da rampa Matteotti sarà consentito ai veicoli autorizzati o in possesso di prenotazione per le strutture ricettive; per quelli con accesso alla ZTL Camollia, l’ingresso sarà da via Ricasoli procedendo poi su via Diaz, Franci e Gazzani con uscita da Porta Camollia. Per i taxi, i clienti degli alberghi già in possesso di prenotazione e gli altri soggetti autorizzati al raggiungimento degli hotel e delle aree ZTL raggiungibili solo da San Domenico, il percorso sarà: Fontebranda, Santa Caterina o Diaz, Franci, Lizza, Tozzi e Matteotti. Possibili, infine, interruzioni temporanee al transito pedonale nella zona intorno allo stadio, in base a esigenze di Ordine Pubblico.