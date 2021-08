L’attacco del Siena si rinforza con Karlsson

L'Acn Siena ha trovato l’accordo con il Venezia Calcio per il prestito secco dell’attaccante Ottar Magnus Karlsson, classe 1997, nazionale dell’Islanda con cui fino ad oggi ha giocato 9 partite realizzando 2 gol.



Con la formazione veneta è sceso in campo otto volte in serie B (1 rete) nella passata stagione mentre con la squadra del Vikingur Reykjavik ha giocato 59 gare mettendo a segno 34 reti. Ha vestito anche le maglie del Mjallby, Trelleborgs, Molde e Ajax Under 18. Fino ad oggi ha collezionato 131 presenze e 44 reti totali.



La nuova punta centrale è già a disposizione di mister Alberto Gilardino e questa mattina ha svolto la prima seduta atletica di allenamento con i preparatori Sandro Bencardino ed Enrico Babucci.



Karlsson vestirà la maglia numero 11.