Acn Siena-Vis Pesaro, 23 i convocati da Gilardino per la prima di campionato

Al termine della seduta di rifinitura che si è svolta questa mattina a Castellina in Chianti, l'allenatore del Siena, Alberto Gilardino, ha diramato la lista dei 23 convocati per la sfida che la Robur affronterà domani, domenica 29 agosto alle 20.30, allo stadio "Artemio Franchi", contro la Vis Pesaro per la prima giornata del Campionato di calcio di Serie C girone B.PortieriIvan Lanni, Mattia Marocco, Federico Mataloni.DifensoriLeonardo Terigi, Lorenzo Zaccone, Luca Milesi, Matteo Darini, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Alessandro Favalli, Christian Mora, Andrea MorosiCentrocampistiAlberto Acquadro, Alessio Amoruso, Cristiano Bani, Cassio Cardoselli, Francesco Disanto.AttaccantiGiordano Conti, Giuseppe Caccavallo, Ignacio Lores Varela, Lorenzo Peresin, Stefano Guberti, Alberto Paloschi.