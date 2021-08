Salvatore Pezzella al Siena, mentre non arriva la deroga della Figc per Sylla che lascia la Robur

Il Siena ha comunicato ufficialmente l’ingaggio del centrocampista Salvatore Pezzella. Arriva dalla Roma con la formula del prestito con diritto di riscatto. Centrocampista, classe 2000, ha già al suo attivo 46 partite tra serie C e serie B compresa la Coppa Italia. Nella passata stagione ha militato nella serie Cadetta con la Reggiana totalizzando 23 presenze mentre nel campionato 2019-2020 è stato protagonista in serie C con il Modena, scendendo in campo in 26 gare (2 gol). Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha partecipato ai campionati Under 17, Uefa Youth League e Primavera.



Il giocatore è giunto a Siena questa mattina per firmare il contratto nella sede sociale di Banchi di Sopra. Subito dopo si è diretto a Castellina Scalo, accompagnato dal direttore sportivo Giorgio Perinetti e dal collaboratore Pierfrancesco Strano, dove ha incontrato mister Alberto Gilardino ed ha salutato i suoi nuovi compagni di spogliatoio.



“Alla voce play – ha detto il ds Perinetti – il calciatore che abbiamo cercato sin dal momento della nostra ammissione alla serie C è stato Pezzella sia per le sue peculiari caratteristiche del ruolo sia per le sue esperienze maturate a Modena e Reggio. Nonostante la giovane età – ha detto ancora Perinetti – è un giocatore di grande personalità ed ha i numeri per fare molto bene, per questo lo abbiamo voluto ad ogni costo. Ce lo siamo sudato perché la concorrenza della serie B ci ha fatto imbastire una trattativa molto lunga e difficile. Siamo orgogliosi di averlo assicurato al Siena potendo contare su un obbligo di riscatto in caso di serie superiore”.



Questa mattina, invece, ha lasciato Siena l’attaccante Pape Sylla. La Figc non ha concesso deroghe di trasferimento al senegalese il quale ha già fatto rientro al Pordenone, squadra con cui dovrà terminare la stagione. Sylla ha voluto salutare tutti i bianconeri, lo staff tecnico e i dirigenti attraverso un bellissimo messaggio di commiato in cui ha sottolineato di essersi sentito orgoglioso di vestire la maglia del Siena.



“E’ un grande rammarico anche per noi – ha detto il ds Giorgio Perinetti – perchè Pape è davvero un giocatore di qualità. Da parte mia e da parte di tutta la Robur faccio un grande in bocca al lupo all’attaccante affinchè possa avere tutte le più grandi soddisfazioni umane e sportive”.