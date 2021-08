Il Siena stende la Vis Pesaro

ACN SIENA-VIS PESARO 3-0 (2-0)

Partenza con il botto per il Siena che nel primo turno del campionato di Serie C giocato questa sera, domenica 29 agosto, supera nettamente la Vis Pesaro con il risultato di 3-0.Subito in vantaggio la Robur con Milesi che al primo minuto supera l'estremo difensore degli ospiti su azione di calcio d'angolo. I bianconeri raddoppiano al 21' con Varela. Al 38' piove sul bagnato per la Vis Pesaro che rimane in dieci per una seconda ammonizione a Gavazzi. Primo tempo dominato dai bianconeri.Nella ripresa arriva la terza rete del Siena realizzata ancora da Varela al 14'. Finisce 3-0, tra gli applausi del pubblico, una grande partita dei bianconeri.: Lanni, Terigi, Acquadro (21’ s.t. Favalli), Farcas, Lores Varela (41’ s.t. Zaccone), Caccavallo (21’ s.t. Paloschi), Milesi, Bani (34’ s.t. Marcellusi), Guberti (21’ s.t. Disanto), Mora, Cardoselli. A disposizione: Mataloni, Marocco, Morosi, Peresin, Darini, Conti, Amoruso. All: Gilardino Alberto.: Farroni, Giraudo, Gavazzi, Tonso, Cannavo, De Nuzzo (15’ s.t. Manetta), Basea (15’ s.t. Marcandella), Coppola, Piccinini, Saccani, Gucci (34’ s.t. De Respinis). A disposizione: Campani, Pinelli, Mastrippolito, Lombardi, Carnicelli, Accursi, Pierpaoli, Rossi, Cusumano. All: Marco Banchini.