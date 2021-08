Lo spagnolo Montiel in prestito al Siena

L'Acn Siena ha ingaggiato per un anno, con la formula del prestito con diritto di riscatto, Cristóbal Montiel Rodríguez. Trequartista spagnolo, classe 2000, arriva dalla Fiorentina.



Il giocatore nella passata stagione ha collezionato 6 presenze con la Viola, due nel campionato di serie A, una in Coppa Italia (con un gol) e 3 in Primavera 1 con due reti e due assist. Dal campionato 2018 con la Fiorentina Primavera, ha giocato 44 partite (19 gol e 11 assist) ed ha avuto una parentesi nella Liga portoghese indossando in sei occasioni la maglia del Vitoria Setubal.