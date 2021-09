Teramo-Siena, 22 convocati da Gilardino: ''Sarà una gara ostica contro un avversario difficile''

Al termine del lavoro di rifinitura che si è svolto questa mattina sul campo di Castellina Scalo, il tecnico del Siena, Alberto Gilardino, ha fatto il punto della situazione alla vigilia della sfida con il Teramo: “Sappiamo che affronteremo un avversario ostico – ha detto – e la partita sarà molto diversa rispetto a quella con la Vis Pesaro, ma sono consapevole dei miei ragazzi, del lavoro svolto fino ad oggi e che in campo dovremo mettere tutto perchè giocheremo in un sintetico, perchè loro sono al debutto in casa, perchè hanno perso la prima partita. Ogni gara poi ha una storia a sé. La mia squadra – ha spiegato ancora Gilardino – è fatta di professionisti che lavorano per il gruppo e non per sé stessi. Fa piacere ed è stimolante per un allenatore”.



Gilardino ha convocato 22 giocatori che partiranno per la città abruzzese questo pomeriggio alle ore 15. Questa la lista:



Portieri



Ivan Lanni, Mattia Marocco, Federico Mataloni.



Difensori



Leonardo Terigi, Lorenzo Zaccone, Luca Milesi, Matteo Darini, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Alessandro Favalli, Christian Mora, Claudio Terzi.



Centrocampisti



Alberto Acquadro, Tommaso Bianchi, Cristiano Bani, Cassio Cardoselli, Francesco Disanto.



Attaccanti



Ottar Magnus Karlsson, Giuseppe Caccavallo, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Alberto Paloschi.