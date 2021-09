Pareggio a reti inviolate per il Siena a Teramo

TERAMO-ACN SIENA 1904 0-0

Risultati 2ª giornata Serie C - girone B

Classifica

Nella 2ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, domenica 5 settembre, il Siena ottiene un pareggio a reti inviolate sul difficile campo del Teramo.La Robur inizia subito in avanti e al 7' va anche in gol con Paloschi ma la rete viene annullata per fuorigioco dell'attaccante bianconero. Il Teramo entra poi in partita e riesce a tenere sotto pressione la Robur - che rischia anche un calcio di rigore nel finale del tempo -. La prima frazione termina a reti inviolate. Nella ripresa parte nuovamente forte il Siena, poi rinviene il Teramo. Rischio per la Robur nel finale di gara ma il risultato non cambia e la partita termina sullo 0-0.La squadra di Alberto Gilardino, dopo la vittoria nel debutto contro la Vis Pesaro, con questo risultato sale a quota 4 in classifica.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati, domenica 12 settembre alle 17.30, allo stadio ''Artemio Franchi'' contro la Carrarese.Ancona Matelica-OlbiaCarrarese-PescaraGubbio-FermanaLucchese-CesenaMontevarchi-Virtus EntellaPistoiese-GrossetoTeramo-Vis Pesaro-PontederaViterbese-ImoleseModena-Reggiana si gioca lunedì 6 settembre alle 21Pescara 6 punti; Cesena, Gubbio e4; Reggiana, Anona Matelica, Lucchese, Montevarchi, Imolese, Olbia, Virtus Entella 3; Pontedera e Grosseto 2; Fermana, Viterbese, Modena, Pistoiese, Carrarese, Teramo, Vis Pesaro 1.