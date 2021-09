Il Siena convince e supera nettamente la Carrarese

ACN SIENA 1904-CARRARESE 3-0 (1-0)

Risultati 3ª giornata Serie C - girone B

Classifica

Nella 3ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, domenica 12 settembre, allo stadio "Artemio Franchi" l'Acn Siena ha superato la Carrarese con il risultato di 3-0.Bel primo tempo della Robur, che ha diverse occasioni per passare in vantaggio (al 30' Guberti colpisce la traversa), fino a quando, al 45', Paloschi mette in rete su assist di Guberti. Nella ripresa arriva il raddoppio bianconero con Acquadro che all'11' ribatte in rete un rimpallo su tiro di Bani. Al 44' arriva anche la terza rete con Montisi che da solo al centro dell'area avversaria non può sbagliare.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quota 7 in classifica, al comando insieme al Pescara, con un bilancio di 2 vittorie, 1 pareggio e 0 sconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati in trasferta, domenica 19 settembre alle 17.30, allo stadio ''Romeo Galli'' contro l'Imolese, squadra che in classifica si trova a 4 punti.Grosseto-Ancona Matelica(giocata ieri)Fermana-MontevarchiCesena ImolesePescara-Vis PesaroModena-TeramoOlbia-ViterbesePontedera-PistoieseReggiana-GubbioSiena-CarrareseVirtus Entella-Lucchesee Pescara 7 punti; Virtus Entella, Olbia e Montevarchi 6; Pontedera, Reggiana, Cesena e Gubbio 5; Imolese e Ancona Matelica 4; Modena, Grosseto e Lucchese 3; Teramo e Vis Pesaro 2; Fermana, Pistoiese, Viterbese e Carrarese 1.