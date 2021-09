Pareggio a reti inviolate per il Siena a Imola

IMOLESE-ACN SIENA 1904 0-0

Risultati 4ª giornata Serie C - girone B

Classifica

Nella 4ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, domenica 19 settembre, allo stadio ''Romeo Galli'' di Imola, la Robur Siena pareggia contro l'Imolese con il risultato di 0-0.Dopo un buon primo tempo, dove comunque il Siena non riesce a creare particolari occasioni, nella ripresa arriva subito una grande occasione per i bianconeri con Paloschi e Terzi che non riescono però a concretizzare. Reagisce l'Imolese che crea notevole pressione, fino a quando, al 21', il Siena sfiora il vantaggio con Bianchi il cui tiro viene fermato sulla riga di porta da un difensore avversario. I rossoblù non stanno però a guardare creando pericoli alla retroguardia senese. Le due squadre ci provano fino al termine, ma la gara finisce a reti inviolate.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quota, al secondo posto in classifica (in coabitazione con Reggiana, Gubbio e Cesena) dietro al Pescara a 10 punti, con un bilancio divittorie,pareggi esconfitte.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati allo stadio ''Artemio Franchi'', domenica 25 settembre alle 17.30, contro la Reggiana, squadra che in classifica si trova a pari punti con la squadra di Alberto Gilardino.Gubbio-Virtus Entella(giocata ieri)Pistoiese-Reggiana(giocata ieri)Ancona Matelica-Pontedera 2-0Carrarese-GrossetoFermana-ModenaImolese-SienaLucchese-OlbiaMontevarchi-PescaraTeramo-Vis PesaroViterbese-CesenaPescara 10 Punti;, Reggiana, Gubbio e Cesena 8; Ancona Matelica 7; Modena, Olbia, Virtus Entella, Montevarchi e Lucchese 6; Imolese, Pontedera e Vis Pesaro 5; Carrarese 4; Grosseto 3; Teramo 2; Viterbese, Pistoiese e Fermana 1.