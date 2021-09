Siena-Reggiana, Gilardino: ''Partita contro una squadra difficile, abbiamo bisogno dei nostri tifosi''

Allenamento di rifinitura questa mattina a Castellina Scalo per il Siena alla vigilia della partita contro la Reggiana in programma alle 17.30 di domani, sabato 25 settembre, allo stadio ''Artemio Franchi".



“Stiamo bene, c’è entusiasmo da parte di tutta la squadra - ha detto Alberto Gilardino in conferenza stampa al termine della seduta -. Ci siamo preparati al meglio per sfidare una Reggiana che ha tanti punti di forza. Sta a noi adesso riuscire a limitarli. Il fatto inoltre che il Siena fino ad oggi non abbia subito gol è merito di tutti perché c’è un lavoro complessivo che coinvolge ogni giocatore, compresi gli attaccanti ed i centrocampisti. L’input deve essere quello di restare sempre concentrati perché sicuramente ci saranno momenti difficili e di sofferenza, ma dovremo sopportare queste situazioni tutti insieme. Solo così potremo essere lucidi e cogliere le opportunità a nostro favore.



Tranne Conson, Sare e Caccavallo – ha spiegato Gilardino – sono tutti disponibili. Giuseppe è pronto a rientrare la prossima settimana mentre Diego sta seguendo i tempi di recupero previsti. Per domani c’è grande attesa e voglia da parte di ogni ragazzo di scendere in campo e giocarsi la partita di fronte al nostro pubblico. Ci aspettiamo una grande affluenza da parte dei tifosi. Abbiamo bisogno di loro”.