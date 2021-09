Sconfitta casalinga per il Siena contro la Reggiana

ACN SIENA 1904-REGGIANA 0-2 (0-2)

Risultati 5ª giornata Serie C - girone B

Classifica

Nella 5ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, sabato 25 settembre, il Siena subisce la prima sconfitta stagionale, superato allo stadio "Artemio Franchi" dalla Reggiana con il risultato di 0-2.Inizio disastroso dei bianconeri che subiscono due reti nel giro di 3 minuti: al 6' con Sciaudone e al 9' con Zamparo. Il Siena rischia più volte la terza rete ed è Lanni che tiene in piedi la gara. Nella ripresa gli emiliani gestiscono il risultato e portano a casa 3 punti più che meritati conquistando la vetta della classifica.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino rimane ferma a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitta.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati martedì 28 settembre alle 17.30 in trasferta contro il Montevarchi, squadra che in classifica si trova a quota 6.: Lanni, Mora, Terzi, Milesi, Favalli (11’ s.t. Farcas); Acquadro, Pezzella (23’ s.t. Bianchi), Cardoselli (1’ s.t. Disanto); Montiel (1’ s.t. Varela), Paloschi (24’ s.t. Karlsson), Guberti. A disp.: Mataloni, Terigi, Bani, Zaccone, Marocco, Marcellusi, Darini. All.: Alberto Gilardino.: Venturi, Contessa, Rozzio, Rosafio (17’ s.t. Radrezza), Cigarini (32 s.t. Rossi), Luciani, Laezza, Zamparo (27’ Scapini), Guglielmotti, Sciaudone (18’ s.t. Del Pinto), Lanini (26’ Neglia). A disp.: Voltolini, Sorrentino, Chiesa, Libutti, Anastasio, Muroni. All.: Aimone Diana.Ancona Matelica-LuccheseCarrarese-FermanaOlbia-CesenaPescara-ViterbeseGrosseto-GubbioModena-Virtus EntellaPontedera-MontevarchiSiena-ReggianaTeramo-ImoleseVis Pesaro-PistoieseReggiana, Pescara e Cesena 11 punti; Ancona Matelica 10; Gubbio e Virtus Entella 9;, Pontedera e Imolese 8; Carrarese 7; Modena, Olbia, Montevarchi e Lucchese 6; Vis Pesaro 5; Grosseto e Pistoiese 4; Teramo e Viterbese 2; Fermana 1.