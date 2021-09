Calcio Serie D - Pareggia solo la Pianese, sconfitta per Poggibonsi e Badesse

Risultati 2ª giornata Serie D - girone E

Classifica

Nella seconda giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 26 settembre, bilancio decisamente negativo per le tre squadre senesi che ottengono un pareggio e due sconfitte.Lapareggia a Cascina, raggiunta al termine della gara sul risultato di 2-2. I padroni di casa, in vantaggio al 27' con Giani, vengono subito raggiunti dai bianconeri con una rete di Palma. Al 43' Cesario porta in vantaggio le zebrette. Al 44' della ripresa arriva però la rete del pareggio del Cascina realizzato da Rossi.Sconfitta per ila Scandicci. Sotto di due reti nel primo tempo (al 27' gol di Pierangioli su calcio ei rigore e al 37' di Kernezo) i giallorossi accorciano al 37' della ripresa con Nicoloso. Finisce 2-1.Sconfitta casalinga per 1-1 invece per ilche viene superato da una rete di Marzierli al 23' della ripresa.La classifica vede laa quotacon 1 vittoria e 1 pareggio, il(1 vittoria e 1 sconfitta) e il(1 pareggio e 1 sconfitta) apunto.Cannara-Pro LivornoCascina-PianeseFlaminia Civitacastellana-Tiferno LerchiLornano Badesse-San Donato TavarnelleMontespaccato-Follonica GavorranoRieti-FolignoScandicci-PoggibonsiTrestina-SangiovanneseUniPomezia-ArezzoSan Donato Tavarnelle, Arezzo e Montespaccato 6 punti; Rieti e4; Cannara, Scandicci,, Follonica Gavorrano, Trestina e Pro Livorno 3; Tiferno Lerchi 2; Sangiovannese,, Flaminia e Cascina 1; Foligno e UniPomezia 0.