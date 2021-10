Siena-Pistoiese, 23 convocati da Gilardino: ''Stiamo costruendo un team con un dna forte''

Il tecnico del Siena Alberto Gilardino ha convocato 23 giocatori per la sfida contro la Pistoiese di domani, sabato 2 ottobre, in programma allo stadio "Artemio Franchi" alle 17.30 e valida per la 7ª giornata del Campionato di calcio di Serie C - Girone E.Questa la lista dei convocati:PortieriIvan Lanni, Federico Mataloni. Matteo Marocco.DifensoriLeonardo Terigi, Luca Milesi, Matteo Darini, Ricardo Farcas, Niccolò Marcellusi, Christian Mora, Claudio Terzi, Lorenzo Zaccone.CentrocampistiAlberto Acquadro, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Francesco Disanto, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella.AttaccantiOttar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Alberto Paloschi, Giordano Conti, Lorenzo Peresin.Terminata la seduta di rifinitura di questa mattina, mister Alberto Gilardino ha incontrato i giornalisti in sala stampa: “Arriviamo alla sfida con la Pistoiese portandoci dietro una vittoria importante e di gruppo, ma ormai è archiviata. Visto il terzo impegno in otto giorni è stato fondamentale recuperare le forze, ma ancora devo sciogliere alcuni dubbi sull’impiego di alcuni ruoli. Domani incontriamo una squadra ferita, ma con una idea ben chiara di gioco e con un allenatore che sa dare una identità alla sua formazione. Ciò che conta per noi – prosegue l’allenatore – è avere fiducia perchè il successo a Pontedera è stato fondamentale per tutti e ci rende orgogliosi. Noi dovremo affrontare la Pistoiese giocando una partita di coraggio e personalità. Vedendo gli allenamenti e la quotidianità dei miei ragazzi so bene che approccio e che voglia hanno di dare il massimo e mettersi in mostra. Il Siena è un gruppo affidabile e stiamo costruendo un team che ha un dna forte” ha concluso Gilardino.