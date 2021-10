Il Siena non va oltre il pareggio contro la Pistoiese

ACN SIENA 1904-PISTOIESE 0-0

Risultati 7ª giornata Serie C - girone B

Classifica provvisoria

Dopo la grande prestazione di Montevarchi nel turno infrasettimanale, nella 7ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, domenica 2 ottobre, allo stadio "Artemio Franchi", il Siena non va oltre il pareggio a reti inviolate contro la Pistoiese.Dopo una prima mezz'ora con pochi sussulti, con la Robur che controlla la partita, nel finale del primo tempo i bianconeri iniziano a spingere in avanti ed almeno in un paio di occasioni sfiorano la rete del vantaggio. Prima frazione di gioco che termina a reti inviolate.Nella ripresa il Siena si trova anche in superiorità numerica, dopo che al 15' il capitano della squadra ospite viene espulso per un fallo da ultimo uomo. La Robur attacca, colpisce anche una traversa con Guberti al 31', ma il gol non arriva e la gara finisce 0-0.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitta.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati, sabato 9 ottobre alle 17.30, allo stadio "Bruno Recchioni" di Fermo contro la Fermana, nel truppo di coda dal campionato con soli 3 punti.(4-3-3): Lanni; Mora, Milesi, Terzi, Farcas; Acquadro, Pezzella (70’ Bianchi), Cardoselli; Varela (70’ Guberti), Paloschi (70’ Karlsson), Disanto. A disp.: Mataloni, Marocco, Terigi, Montiel, Zaccone, Marcellusi, Peresin, Darini, Conti. All.: Gilardino.(4-3-1-2): Pozzi; Sottini, Sabotic, Ricci, Gennari; Castellano (79’ Tempesti), Santoro (53’ Martina), Romano (79’ Moretti); Mal (79’ Minardi); Vano, Pinzauti (53’ Ubaldi). A disp.: Toselli, Donini, Basani, Stijepovic, Basani, D’Antoni, Deratti. All.: Sassarini.Ancona Matelica-ImoleseCarrarese-MontevarchiGrosseto-CesenaModena-LuccheseSiena-PistoieseTeramo-ViterbeseVis Pesaro-FermanaOlbia-Gubbio (si gioca domani alle 14.30)Pescara-Reggiana (si gioca domani alle 17.30)Pontedera-Virtus Entella (si gioca domani alle 17.30)Ancona Matelica 16 Punti; Reggiana e Cesena 14;e Pescara 12; Imolese 11; Gubbio e Virtus Entella 10; Modena 9; Pontedera e Carrarese 8: Olbia, Lucchese e Montevarchi 7; Vis Pesaro e Teramo 6; Pistoiese 5; Fermana e Grosseto 4; Viterbese 3.