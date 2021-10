Fermana-Siena, 22 convocati da Gilardino: ''Basta negatività intorno alla squadra''

L'allenatore del Siena, Alberto Gilardino, ha convocato 22 giocatori per la partita di domani, sabato 9 ottobre alle 17.30, in programma allo stadio "Bruno Recchioni" contro la Fermana e valida per l'ottava giornata del Campionato di calcio di Serie C.



Al termine della rifinitura a Castellina Scalo, in sala stampa mister Alberto Gilardino è stato chiaro: “E' tutta la settimana – ha affermato - che sento aleggiare negatività sulla squadra. Criticate l'allenatore, ma i ragazzi lasciateli stare perchè hanno bisogno di entusiasmo per ciò che stanno facendo e per come si allenano ogni giorno. Questo Siena va supportato e sopportato in ogni momento. Quale reazione dovremo avere? Sì, con la Pistoiese potevamo vincere, è stata una gara ben giocata nel primo tempo e dove negli ultimi 25 minuti potevamo fare meglio, ma è un percorso di crescita che deve avere questo gruppo. Le critiche – prosegue il tecnico del Siena – le prendo, le assorbo e le faccio mie. Ricordandoci però dove eravamo un mese fa. Dopo la Pistoiese i ragazzi leggono di una squadra moscia e senza anima oppure che la gara contro la Fermana è l'ultima spiaggia. No, è una cultura da cambiare. Ripeto, abbiamo bisogno di entusiasmo e sabato la volontà è quella di andare a fare una partita importante, così come è sempre stato”.



Questi i 22 convocati per la sfida di Fermo:



Portieri

Ivan Lanni, Matteo Marocco.



Difensori

Leonardo Terigi, Luca Milesi, Matteo Darini, Niccolò Marcellusi, Christian Mora, Claudio Terzi, Lorenzo Zaccone, Andrea Morosi,



Centrocampisti

Alberto Acquadro, Tommaso Bianchi, Cassio Cardoselli, Tofol Montiel, Salvatore Pezzella.



Attaccanti

Ottar Magnus Karlsson, Ignacio Lores Varela, Stefano Guberti, Alberto Paloschi, Lorenzo Peresin, Giuseppe Caccavallo, Francesco Disanto.