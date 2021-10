Il Siena non va oltre il pari contro la Fermana

FERMANA-ACN SIENA 1904 1-1 (1-1)

Risultati 8ª giornata Serie C - girone B

Classifica provvisoria

Nell'8ª giornata del campionato di calcio di Serie C girone B giocata oggi, sabato 10 ottobre, al "Bruno Recchioni" di Fermo, il Siena ottiene solo un pareggio per 1-1 contro la Fermana.Passano in vantaggio i padroni di casa al 26' del primo tempo con Urbinati che mette in rete su un traversone di Mordini. Al 44' pareggio Robur con Paloschi su assist di Varela.Nella ripresa vari tentativi del Siena, ma poco pericolosi: i bianconeri non riescono a sfondare e la partita si conclude sull'1-1.Con il risultato di oggi, la squadra di Alberto Gilardino sale a quotacon un bilancio divittorie,pareggi esconfitta.Il prossimo turno vedrà i bianconeri impegnati, sabato 16 ottobre alle 17.30, allo stadio "Artemio Franchi" contro la Virtus Entella.Reggiana-OlbiaFermana-SienaGubbio-PontederaMontevarchi-ModenaPistoiese-TeramoCesena-Ancona Matelica (si gioca domenica alle 14.30)Lucchese-Vis Pesaro (si gioca domenica alle 14.30)Imolese-Carrarese (si gioca domenica alle 17.30)Viterbese-Grosseto (si gioca domenica alle 17.30)Virtus Entella-Pescara (si gioca lunedì alle 21)Reggiana 20 punti; Ancona Matelica 16; Cesena 14;e Gubbio 13; Modena e Pescara 12; Imolese e Pontedera 11; Virtus Entella, Olbia e Montevarchi 10; Vis Pesaro e Teramo 9; Carrarese 8; Lucchese 7; Fermana e Pistoiese 5; Grosseto 4, Viterbese 3.