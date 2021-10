Calcio Serie D - Vincono Poggibonsi e Badesse, pareggia la Pianese

FLAMINIA-POGGIBONSI 1-2 (1-2)

LORNANO BADESSE-PRO LIVORNO 1-0 (0-0)

CANNARA-PIANESE 0-0

Risultati 4ª giornata Serie D - girone E

Classifica

Nella 4ª giornata del campionato di calcio di Serie D girone E giocata oggi, domenica 10 ottobre, vincono il Poggibonsi in trasferta con la Flaminia e il Lornano Badesse in casa con la Pro Livorno. Pareggio a Cannara per la Pianese.Seconda vittoria in campionato per il Poggibonsi che contro il Flaminia passa subito in vantaggio con Riccobono all'8' di gioco su calcio di rigore. Al 21' arriva la rete del pareggio per i padroni di casa con Sarritzu. Passano però solo 5' e con un grandissimo calcio di punizione Mazzoli riporta in vantaggio i giallorossi. Nella ripresa il risultato non cambia ed i Leoni conquistano il bottino pieno.Arriva contro la Pro Livorno la prima vittoria in campionato per il Lornano Badesse. Dopo un primo tempo terminato a reti inviolate, al 36' della ripresa realizza Masini trasformando un calcio di rigore.Pareggio a reti inviolate per la Pianese a Cannara. Un palo nel primo tempo e un paio di occasioni sfiorate nella ripresa, non permettono ai bianconeri di conquistare la vittoria, ma per le zebrette arriva comunque il quarto risultato utile consecutivo.La classifica vede lasalire a quotacon 2 vittorie e 2 pareggi, ilsi porta a(2 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta) e il(1 vittoria, 2 pareggi e 1 sconfitta) apunti.Cascina-ScandicciCannara-PianeseFlaminia-PoggibonsiFollonica Gavorrano-FolignoLornano Badesse-Pro LivornoMontespaccato-SangiovanneseRieti-ArezzoTrestina-San DonatoUniPomezia-Tiferno LerchiArezzo 10 punti; San Donato Tavarnelle e Follonica Gavorrano 9;e Montespaccato 8; Scandicci e7; Tiferno Lerchi 6;5; Cannara, Rieti, Trestina e Pro Livorno 4;Cascina 3; Sangiovannese 2; Flaminia, Foligno e UniPomezia 1.